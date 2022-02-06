7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama, orijinal adı nedir?
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Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı 7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı? Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama, orijinal adı nedir? İşte, Yedinci Koğuştaki Mucize hakkında merak edilenler...
7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı sorusunun yanıtı merake dilen konular arasında yer alıyor. 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmidir. 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama, orijinal adı nedir?
7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
Aras Bulut İynemli'nin başrolde yer aldığı film 7. Koğuştaki Mucize'nin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaparken senaryo da Kubilay Tat'a aittir. Dram filmi, Kore yapımı Miracle in Cell No.7 adlı filmden beyazperdeye uyarlandı.
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Botan Aslan
Esra Gezginci: Kaymakamın Karısı