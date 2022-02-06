7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı? 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama, orijinal adı nedir?

7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı sorusunun yanıtı merake dilen konular arasında yer alıyor. 2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen film olmuştur. Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmidir. 7. Koğuştaki Mucize hangi filmden uyarlama, orijinal adı nedir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?

Aras Bulut İynemli'nin başrolde yer aldığı film 7. Koğuştaki Mucize'nin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaparken senaryo da Kubilay Tat'a aittir. Dram filmi, Kore yapımı Miracle in Cell No.7 adlı filmden beyazperdeye uyarlandı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI VE ROLLERİ

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

Esra Gezginci: Kaymakamın Karısı

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