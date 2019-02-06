7 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen Hastaneye Kaldırıldı

Oyuncu Burak Özçivit ile yeni doğacak bebekleri için gün sayan oyuncu Fahriye Evcen, hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Son olarak Kuveyt'te 80 kadınla yemek yemesiyle gündeme gelen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den kötü haber geldi. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen dün gece hastaneye yattı. Güzel oyuncunun tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi. Kötü haberi alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya dualarını iletti. Fahriye Evcen'in bir hayranı sosyal medya hesabından, "Büyük geçmiş olsun inşallah ciddi bir durum yoktur." mesajını yayınladı.