7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı
Yedi aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüsü ortaya çıktı. Erbil, hasta odasında kuaförü ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan şarkıcı Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı.
Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 7 aydır hastanede tedavi görüyor. Aylardır görüntülenemeyen Mali'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı.
HASTANE ODASINDA KUTLAMA
236 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, ilk kez hem fotoğraf hem de video çekilmesine izin verdi. Erbil, hastaneye yattığından beri yanından ayrılmayan yakın dostu Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Ercan Avşar'da bu keyifli anları sosyal medyasında paylaştı.
NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Aynı zamanda şarkıcılık yapan Ercan Avşar'ın seslendirip meşhur ettiği "Happy de Birth Day To You" şarkısı eşliğinde pastayı kesen ikilinin neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
KIZI MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu olacağını duyurmuştu.
-
Vah vaaah ne kadarda özlemiştik pisliği. Howarda zibidi seni. . Bi sen bi ibrahim tatlıses ikinizde sanatçı değil yüz karasısınız. Hoowardalık ve pislikten başka ne örnek oldunuz güya sanatçısınız.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
YIRTMIŞ GENE!Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırAKYAZILI: ŞAP GACI AL ELİNE DOLA BELİNE DÖN ÖPEYİM BİR KERE1 Yayından Kaldır
-
RABBİM TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR İHSAN EYLESİN. . DERT VERİP DERMAN ARATMASIN İNŞALLAH. . .Cevap Yaz 38 2 Yayından KaldırİNŞAALLAH: amin. cümlemize.1 Yayından Kaldır