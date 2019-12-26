67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı
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67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı

67 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov'a karşı Kızıl Meydan'da bu hokeyi maçına çıktı.

26.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:59
67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı dün akşam bir dostluk maçına çıkarak kurmaylarıyla birlikte hokey oynadı. Başkent 'daki Kızıl Meydan'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile takım arkadaşı olan 67 yaşındaki Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov ile karşı karşıya geldi.

DÜZENLİ OLARAK MAÇ YAPIYOR

Putin'in daha önceki maçlarda olduğu gibi yine 11 numaralı formayı giydiği görüldü. Bu yılın Mayıs ayında benzer bir etkinlikte boy gösteren Putin 10 gol atmıştı.


Haber Videosu

: 67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı
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