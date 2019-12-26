67 yaşındaki Rusya lideri Putin buz hokeyi oynadı
67 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov'a karşı Kızıl Meydan'da bu hokeyi maçına çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam bir dostluk maçına çıkarak kurmaylarıyla birlikte hokey oynadı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile takım arkadaşı olan 67 yaşındaki Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov ile karşı karşıya geldi.
DÜZENLİ OLARAK MAÇ YAPIYOR
Putin'in daha önceki maçlarda olduğu gibi yine 11 numaralı formayı giydiği görüldü. Bu yılın Mayıs ayında benzer bir etkinlikte boy gösteren Putin 10 gol atmıştı.