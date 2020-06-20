62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi
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62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 62 yıllık evli Yeter Al(88) ve Mustafa Al(87), 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi
20.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:43

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 62 yıllık evli Yeter Al(88) ve Mustafa Al(87), 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Çift, yan yana toprağa verildi.

Koccağız Mahallesi'nde oturan ve 62 yıl aynı yastığa baş koyan 7 çocuk sahibi Yeter-Mustafa Al çifti, son aylarda yaşlılığa bağlı olarak yatağa bağlı hale geldi.  Mustafa Al, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde, geçen çarşamba günü vefat etti.Mustafa Al'ın cenazesi, aynı gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. 62 yıllık eşini kaybettiten sonra fenalaşan Yeter Al da dün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeter Al, eşinin yanına defnedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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