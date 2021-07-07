62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen "Hayat Kime Güzel" isimli tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severlerle buluştu.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen "Hayat Kime Güzel" isimli tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severlerle buluştu.

Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda, "Hayat Kime Güzel" isimli komedi türündeki tiyatro oyunu sahnelendi.

İstanbul Meydan Sahnesi Oyuncuları, Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu ve Burçak Kabadayı'nın rol aldığı oyunda, insanın, hayatın zorluklarına rağmen elindekilerin kıymetini bilmesi mesajı verildi.

Yoğun katılımın olduğu tiyatroyu Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çakır Buğra, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve çok sayıda seyirci izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Ajda Pekkan Müslüm Gürses
Spor Diego Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:36:26. #1.16#

title