6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

Hindistan'ın Kishanganj şehrine bağlı bir köyde, altı kişi, 19 yaşındaki genç kızın evinin kapısını çalarak su istedi. Kız, adamlara su verdiği sırada adamlar kızı dışarı doğru çekip cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. Kızın babası, adamlara engel olmaya çalışırken adamlar, baba ve kızın elleri iple bağlayıp ıssız bir yere götürdü. Adamlar, ağaca bağladıkları babanın gözü önünde kızına cinsel istismarda bulundu.

POLİS SAPIKLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dün gece saat 2 sularında meydana gelen olaydan sonra polis beş adamdan biri olan Mohammed Kasim isimli kişiyi yakaladı. Kaçan diğer beş adamın yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS AMİRİ, KÖYLÜDEN HERHANGİ BİR ŞİKAYET GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis amiri Kumar Ashish, yaptıkları soruşturma kapsamında adamların sürekli genç kızı ve köyde bulunan kızları taciz ettiklerini ama buna rağmen kendilerine herhangi bir şikayetin gelmediğini söyledi.

Kumar, ayrıca olay anında kızın üzerinde bulunan elbiselerin yıkandığı için adli kanıt olarak kullanılamayacağını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BİN 400 KADINA TECAVÜZ EDİLDİ

2018 yılında Hindistan'da sadece 3900'ü Kishanganj bölgesinde bin 400 tecavüz vakası rapor edildi.