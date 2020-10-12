6 aylık Suriyeli bebek, ailesi serada çalışırken evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'da, anne ve babasının serada çalışmak için gittiği sırada konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin ediliyor.