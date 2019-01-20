6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cezaeviden Çıkar Çıkmaz Film Çekecek

6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cezaeviden Çıkar Çıkmaz Film Çekecek

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, cezaevinden çıkar çıkmaz, kabadayı rolüyle yeniden ekran karşısına çıkacak.

2007 yılında karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan hapis cezası alan oyuncu, tahliye olduktan sonra cezaevinde yazdığı hikayesinin film çekimlerine başlayacak.

"GEREKLİ İZİN İÇİN BAKANLIKLA YAZIŞIYORUZ"

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar açıklama yaptı. Abi Bayraktar, "Ufuk 3 ya da 5 Mart tarihinde çıkacak. Filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz" dedi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (18)

Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.