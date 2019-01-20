6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cezaeviden Çıkar Çıkmaz Film Çekecek
Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, cezaevinden çıkar çıkmaz, kabadayı rolüyle yeniden ekran karşısına çıkacak.
2007 yılında karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan hapis cezası alan oyuncu, tahliye olduktan sonra cezaevinde yazdığı hikayesinin film çekimlerine başlayacak.
"GEREKLİ İZİN İÇİN BAKANLIKLA YAZIŞIYORUZ"
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar açıklama yaptı. Abi Bayraktar, "Ufuk 3 ya da 5 Mart tarihinde çıkacak. Filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz" dedi.
EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI
Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.
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kırk yıl görmesek aklımıza gelmez zaten hiç tanıyamadık kimdi buCevap Yaz 8 8 Yayından KaldırMETE: doğru siz çağatay ulusoy gibileri tanırsınız15 5 Yayından Kaldır
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Merakla arda turan ne zaman iceriye alınacağı günü bekliyorum ama herhalde dayısı çok.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Bu serseri dursun hapisteCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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Ucuz sokak serserisi, bisey olmadan oldum sanan ahmak, Bide bunu burda savunuyorlar Yazik, adam silahli kavgaya karisiyor Bumu sanatçi? Tüküreyim onun oynayacagi Filme ....Cevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır