6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cezaeviden Çıkar Çıkmaz Film Çekecek

2007 yılında karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan hapis cezası alan oyuncu, tahliye olduktan sonra cezaevinde yazdığı hikayesinin film çekimlerine başlayacak.

"GEREKLİ İZİN İÇİN BAKANLIKLA YAZIŞIYORUZ"

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın cezaevinden çıkışı ile açılması planlanan çekim için abisi Uğur Bayraktar açıklama yaptı. Abi Bayraktar, "Ufuk 3 ya da 5 Mart tarihinde çıkacak. Filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de Bakanlıkla yazışıyoruz" dedi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.