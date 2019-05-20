55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren 55 yaşındaki Hülya Avşar, güzelliğiyle yıllara meydan okudu.
Güzel sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine dikkatleri üzerinde topladı. Avşar'ın fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, ''9 yıldır yalnızsınız, aşktan soğudunuz mu?'' sorusuna, "Hayatımda kimse yok. O kadar mutlu ve huzurluyum ki. Birine ayıracak zamanım yok açıkçası." cevabını vermişti.
YORUMLAR (49)
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güzellik soydan gelir. diğer önemli nokta. guzelseniz şanslısınız. birde bunu korumak önemli. yaşla ilgisi yok bunun. dünyada herseyiniz olabilir. guzellik daha birbaska.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O kadar para bul bende olsa bende genc gibi dinamik kalirim makyajsiz halini ceksinde gorelim makyajla ayakta duruyosunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Merhabalar, öncelikle sizlerden istediğim küçük bir ricam var. 15 haziranda sınavım var. Bizler için bolca dua eder misiniz. Bir de Üniversite kazanırsam gereksinimlerimi karşılamak için desteğe ihtiyacım var. Sadece sizlerden youtube kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çocuklar için aktiviteler yapıyorum. Kanalın adı Nakafile çocuk aktiviteleri.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gelmis gecmis en güzel kadinlardan biri!!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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sanki ölmeyecek genç kalıncaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır