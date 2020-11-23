51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu

2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine 51 yaşındaki Jennifer Lopez özel gösterisiyle geceye damga vurdu. Lopez'in transparan kıyafetli sahne şovu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gecede sahne alan Jennifer Lopez performansıyla yine ağızları açık bıraktı.

LOPEZ, HERKESİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yıldızlarla dolu ödül şovunda Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, The Weeknd, Dua Lipa, Katy Perry de performanslarıyla yer aldı ancak hepsi Jennifer Lopez'in gölgesinde kaldı.

TRANSPARAN KIYAFET TERCİH ETTİ

Siyah transparanla sahneye çıkan 51 yaşındaki Jennifer Lopez sahnede inanılmaz bir performans sergiledi.

BEYONCE'NİN ŞOVUYLA AYNI İDDİASI

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Megan Thee Stallion ve Maluma ile birlikte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan Jennifer Lopez'i Beyonce'un şovunun neredeyse aynısını yapmakla suçladı.