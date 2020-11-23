51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu

23.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:07

2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahnesine 51 yaşındaki Jennifer Lopez özel gösterisiyle geceye damga vurdu. Lopez'in transparan kıyafetli sahne şovu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gecede sahne alan Jennifer Lopez performansıyla yine ağızları açık bıraktı.

LOPEZ, HERKESİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yıldızlarla dolu ödül şovunda Justin Bieber, Shawn Mendes, Billie Eilish, The Weeknd, Dua Lipa, Katy Perry de performanslarıyla yer aldı ancak hepsi Jennifer Lopez'in gölgesinde kaldı.

TRANSPARAN KIYAFET TERCİH ETTİ

Siyah transparanla sahneye çıkan 51 yaşındaki Jennifer Lopez sahnede inanılmaz bir performans sergiledi.

BEYONCE'NİN ŞOVUYLA AYNI İDDİASI

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Megan Thee Stallion ve Maluma ile birlikte 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan Jennifer Lopez'i Beyonce'un şovunun neredeyse aynısını yapmakla suçladı.

51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu

İlgili Haberler

Jennifer Lopez kimdir? Jennifer Lopez kaç yaşında, nereli, eşi kim?
Jennifer Lopez kimdir? Jennifer Lopez kaç yaşında, nereli, eşi kim?
Haber Yorumları (4)
MEMATI: YURU BEE YAVRUM YURUDE ALEM HATUN GORSUN. HASETLIKETMEYIN LANNN.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KELT: Erkek bu, bildiğiniz dönme
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
CETO: ulan yakalasan beni bile suya göturursun Allahin sümüklü fakiri seni dömmeymis . . . . LOKUM gibi kadin
Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan İrem Derici Acun Ilıcalı Öykü Karayel
Spor Caner Erkin Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 00:07:03. #1.14#
title