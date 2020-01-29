5 yıllık evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, fenomen Mehtap Algül ile aşk yaşamaya başladı

29.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:05

Şimdilerde Sefirin Kızı adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 6 ay önce meslektaşı Melis İşiten ile olan 5 yıllık evliliğini sonlandırdı. Rol aldığı diziden dolayı son günlerde çok konuşulan oyuncu yeni bir aşka yelken açtı.

YEN BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Melis İşiten ile iki yaşında bir kızı olduğu için dostça ayrılan Uraz Kaygılaroğlu, son günlerde Sefirin Kızı'ndaki başarısından dolayı adından söz ettiriyor. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen yakışıklı oyuncu, gönlünü fenomen Mehtap Algül'e kaptırdı.

KENDİLERİNİ ELE VERDİLER

Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, paylaşımlarıyla kendilerini ele verdi. Ezhel'in 'Shawty bana baksan' şarkısını paylaşan Algül'e Kaygılaroğlu'nun "Shawty benimle misin bu akşam?" karşılığını vermesi gözden kaçmadı. Yeni bir ilişkiye başladıkları konuşulan ikili şimdilik birbirini takip etmiyor.

ESKİ EŞİ VE YENİ AŞKI BİRBİRİNE BENZİYOR

Öte yandan Mehtap Algül ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

Melis İşiten