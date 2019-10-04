5 yıllık evliliği tek celsede biten Serdar Ortaç, genç bir kadınla görüntülendi

04.10.2019 09:29

Aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden 2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 9 Ağustos'ta tek celsede boşandı. Boşanma sonrası Chloe ülkesine geri dönerken Ortaç da eski yaşantısına kaldığı yerden devam etti.

GENÇ BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Severek ayrıldığı Chloe'yi çabuk unutan Serdar ortaç, önceki akşam Kuruçeşme'de bir kadın görüntülendi. Yanındaki kadınla saatlerce sohbet eden ve telefonundan sürekli bir şeyler gösteren ünlü şarkıcının keyfinin de yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ortaç'ın yanındaki genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2014 yılında nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak "Severek evlendik, severek boşandık." açıklamasını yapmıştı.