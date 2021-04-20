5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti
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5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti

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Tayland'da 68 yaşındaki keşiş Thammakorn Wangpreecha, Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti. Thammakorn'un beş yıldan fazla bir süredir bu kan donduran yöntemi planladığı öğrenilirken, adak sunmanın ona öbür dünyada iyi şans getireceğine inandığı ifade edildi.

68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha 15 Nisan'da Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu eyaletindeki Wat Phu Hin tapınağında ölü bulundu.

5 YILDIR HAZIRLANIYORMUŞ

Wangpreecha'nın giyotinle intihar etmesi şaşkınlıkla karşılanırken keşişe yakın kişiler onun bunu beş yılı aşkın süredir planlandığı söyledi.

BUDA'YA KENDİNİ ADADI

Taylandlı keşiş, "daha yüksek ruhsal bir varlık" olarak reenkarne olacağı umuduyla, Buda için kendini adadı. Budizm'de 'erdemlilik' olarak bilinen bir inanca göre keşiş, bu akılalmaz yöntemin ona öbür dünyada iyi şans getireceğine inanıyordu.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Thammakorn'un cesedini bulan yeğeni amcasının bunu neden yaptığını anlatan bir mektup bulduğunu; bu mektupta, başını kesmenin Buda'yı övme yolu olduğu belirtiğini, sonraki yaşamda daha yüksek bir ruhsal varlık olarak başını ve ruhunu adadığını ifade ettiğini söyledi.

KAFASI KAVANOZA KONULDU

Keşişin ölümünün ardından, 300'den fazla kişi tapınağa geldi. Keşişin cesedi bir tabutun içine konulurken, kafası bir kavanoza yerleştirildi. 11 yıl tapınağa hizmet eden keşiş iddialara göre daha önce diğer rahiplere keşişliği terk edeceğini söylemiş, ancak giyotinden onlara bahsetmemiş.

Öte yandan Ulusal Budizm Ofisi yaptıkları açıklamada, bu tür uygulamaların dinde teşvik edilmediği, bunun adanmışlık değil intihar olduğu, yerel yönetimlerin de bu çağrıya uymaları istendi.

5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti
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