5 Temmuz Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 5 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 35°C

İSTANBUL °C, 29°C

KIRKLARELİ °C, 32°C

KOCAELİ °C, 30°C

İZMİR °C, 33°C

KÜTAHYA °C, 27°C

MANİSA °C, 35°C

MUĞLA °C, 33°C

ADANA °C, 33°C

ANTALYA °C, 35°C

HATAY °C, 31°C

ISPARTA °C, 29°C

ANKARA °C, 27°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 29°C

SİVAS °C, 27°C

BOLU °C, 22°C

DÜZCE °C, 28°C

SİNOP °C, 28°C

ZONGULDAK °C, 26°C

AMASYA °C, 30°C

BAYBURT °C, 29°C

SAMSUN °C, 28°C

TRABZON °C, 27°C

ERZURUM °C, 29°C

KARS °C, 30°C

MALATYA °C, 31°C

VAN °C, 27°C

ADIYAMAN °C, 34°C

DİYARBAKIR °C, 36°C

GAZİANTEP °C, 33°C

SİİRT °C, 34°C

5 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Güneybatı (Lodos), öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren Düzce,Zonguldak,Bartın,Bolu,Karabük ile Çankırı ile Ankara nın kuzey kesimleri Çamlıdere,Kızılcahamam çevrelerinin aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

5 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölgemiz; az bulutlu, kuzey kesimler parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2-3 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...