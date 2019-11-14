5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

14.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20

Ordu'da matematik öğretmeni E.S. (54), görevli olduğu ortaokulda, 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

"SENİ SEVİYORUM" DİYE YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞTI



Altınordu ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., iddiaya göre, hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına "Seni seviyorum" diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.

EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA