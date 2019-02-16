Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kayyumların atandığı 5 ildeki anket sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, HDP 5 ilde de yüzde 60'ı aşan oylarla açık ara önde. Diyarbakır'da HDP'yle AK Parti arasındaki fark ise yüzde 32. Diyarbakır, Van, Mardin, Batman ve Şırnak illerini kapsayan araştırma, yüz yüze görüşme tekniği ve tesadüfi yöntem kullanılarak yapıldı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? "SORUSU YÖNELTİLDİ

Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre; Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 3 hata payı biçilen saha araştırmasında, demografik veriler dışında, "Bu Pazar seçim olsa kime/Hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönetildi.

Diyarbakır'da yapılan saha araştırmasına göre, araştırma grubunun yüzde 61,3'ü HDP, yüzde 28,5'i AK Parti, yüzde 1,2'si CHP, yüzde 0,7'si MHP'ye oy vereceğini belirtirken, "Diğer" seçeneği (Kararsızları ve diğer parti/aday tercihlerini kapsamaktadır) yüzde 8.3 oranında kalıyor. İlk sırada HDP'nin yer aldığı Diyarbakır'da AK Parti'yle arasındaki fark yüzde 32,8 olarak kaydedildi.

VAN VE MARDİN'DE HDP DİYENLERİN ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Van'da yapılan saha araştırmasına göre, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 37,2, HDP diyenlerin oranı yüzde 56, CHP diyenlerin oranı yüzde 1,4, MHP yüzde 1,8 olarak belirtildi. İçinde kararsızların da olduğu "Diğer" grubunun oranı ise yüzde 3,6 olarak tespit edilmiştir. Bu kentte HDP'yle AK Parti arasındaki fark yüzde 18.8 olarak ölçüldü.

Mardin'de yapılan saha araştırmasına göre de, AK Parti yüzde 35,1, HDP yüzde 55,9, CHP yüzde 1,6, MHP yüzde 1,7, diğerleri yüzde 5,7 oranında kaydedildi. Mardin'de HDP'yle AK Parti arasındaki fark yüzde 20.8'i buluyor.

HDP, BATMAN'DA YÜZDE 61,5 İLE AÇIK ARA ÖNDE

Batman'daki sonuçlara göre ise katılımcıların yüzde 61,5'i HDP, yüzde 25,9'u AK Parti, yüzde 1,1'i CHP, yüzde 0,8'i MHP derken yüzde 10,7'si diğer (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) seçeneği işaret ediyor. Burada da HDP'yle AK Parti arasındaki fark yüzde 35,6.

ŞIRNAK'TA HDP VE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 24,75

Seçmen kaydırma iddialarının en fazla konuşulduğu illerin başında gelen Şırnak'ta ise, katılımcıların yüzde 56,9'u HDP, yüzde 32,15'i AK Parti, yüzde 1,7'si CHP, yüzde 2,2'si MHP derken, yüzde 7,05'i diğerleri (Kararsızlar ve başka aday/parti tercihleri toplamı) olarak kaydedildi. Şırnak'ta, HDP'yle AK Parti arasındaki fark yüzde 24,75 olarak tespit edildi.