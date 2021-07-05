5 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
5 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Haziran 5051 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 05.07.5051 05:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.5051 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.