5 Aylık Hamile Olan Bengü'den Dikkat Çeken Baby Shower Açıklaması: Bizim Öyle Bir Adetimiz Yok
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Selim Selimoğlu ile evlenen ve şimdilerde bebek heyecanı yaşayan şarkıcı Bengü, "Baby shower yapmayı düşünmüyorum. Bizim öyle bir adetimiz yok" sözleriyle dikkat çekti.
Anne olmak için gün sayan şarkıcı Bengü, yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıktı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan güzel şarkıcı, Baby shower yapmayacağını belirten açıklamasıyla dikkat çekti.
"BİZİM ÖYLE BİR ADETİMİZ YOK"
Alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren şarkıcı, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım tarifsiz bir duygu bu. Allah sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etsin. Haziran ayına kadar konserlerimi tamamlayacağım sonra da doğum için bekleyeceğim. Baby shower yapmayı düşünmüyorum. Bizim öyle bir adetimiz yok ama yapanları da kınamıyorum tabii ki, herkesin düşüncesi farklı sonuçta" dedi.
GELENEKLERİNDEN VAZGEÇMİYOR
Ağustos ayında dünyaevine giren Bengü, kına gecesini örf ve adetlere göre yapmıştı.
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Doğmamış bebeğe kaftan biçilmez derler bir modadır almış başını gidiyor baby shower sağlıkla kucağima alabileyim diye gidin bir mevlt okutun a zavallılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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bıktık bunların haberlerinden,birazda soğan kuyrugunda bayılan insanlardan bahsedin kardeşim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kardeşim EYT mitingini neden vermiyorsunuz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aferin takdir ettim....Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır