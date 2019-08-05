5-11 Ağustos haftası burç yorumları

KOÇ : Çalışma hayatında ekip arkadaşınızla ani kriz riskine dikkat. İnternet üzerinden borsa yatırımlarında risk var. Hafta ortasından itibaren; aşk, para konularında şanslı etkiler devrede. Kalbinizi koyduğunuz konuda fiziksel olarak yorulabilirsiniz, ancak karşılığını en güzel şekilde alacaksınız.

BOĞA : Aile içinde iletişim sorunu nedeniyle, maddiyat ve sevgi konularında istenmeyen gelişmeler yaşanabilir. Ani ev kazalarına dikkat. Günlük hayatta kadınlarla tartışma yaşayıp, çok üzülebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında, farklı konularda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ev, arsaalabilirsiniz.

İKİZLER : Aile içinde ego tartışmalarına dikkat etmekte yarar var. Uzak ve yakın akrabalarla iletişim kurmak zor olabilir. Ortak işler yapanlar için bereketli bir hafta. Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuğuyla ilgili ani bir kriz yaşayabilirler. Eşinizden kaynaklı güzel ve şanslı gelişmeler kapıda.

YENGEÇ : Eşinizin akrabaları nedeniyle tartışma yaşayabilirsiniz. Kendi öz değerinizi güçlendirebilirsiniz. Maddi şansı yakalayabilirsiniz. Geneli olumlu olan kadersel temalı olaylar bu hafta da devam ediyor. Yaşanan gelişmelere engel olamayabilirsiniz. Çocuğunuzdan kaynaklı bereketiniz artabilir.

ASLAN : Bazı sorumluluklar ağır gelebilir. Günlük yaşamınızda sizin üstünüz pozisyonundaki insanlar tarafından baskılanabilirsiniz. Sevdiğinizle ego çatışmasına dikkat. Ancak bu haftanın en şanslısı sizsiniz. Özellikle çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar çıkabilecek fırsatları yakalayın.

BAŞAK : Daha içe dönük olduğunuz bir dönem. Sizin üstünüz konumundaki kadınlarla anlaşmak zor olabilir. Ancak, duygu ve düşünce dengesini sağlayarak çözüm üretebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren sosyal çevrenizden alacağınız destekle aşk ve para konularında olumlu gelişmeler var.

TERAZİ : Kadınlar ve duygusal konularda kadersel olaylar yaşayabilirsiniz. Aktif ve sosyal olacağınız bir hafta. Aile sorumlulukları sizi zorlayabilir. Fazla aktif sosyal yaşam, aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ancak genel anlamda; aşk, para, ortaklı işlerde şanslısınız. Bekarlar yeni bir aşk bulabilir.

AKREP : Kariyer ve hayattaki statünüze odaklanabilirsiniz. Ortak iş yapanlar ortaklarından ayrılabilirler. Ancak bazı akrepler; özellikle haftanın ikinci yarısında işlerinde bereketli bir şekilde kazançlarını artırabilirler. Gelen parayı paylaşımlı kullanabilirsiniz. Duygularınızı içinizde yaşayabilirsiniz.

YAY : Ek kazançlar, miras, nafaka gibi konuların ön planda olabileceği bir hafta. Sosyal çevrenizdeki kadınlarla kadersel ve zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Ancak haftanın ikinci şanslısı olduğunuz için sorunları aşabilirsiniz. Kazancınız ve bereketiniz artabilir. Aile ile ilgili yaralarınızı da sarabilirsiniz.

OĞLAK : Evlilik ve ortaklık konuları haftanın teması. Kendinize ağır bir yük bindiğini düşünerek, tartışabilirsiniz. Maddi anlamda, uzak akraba bir kadın nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak haftanın ikinci yarısı genel anlamda güzel enerjilere sahip olduğu için siz de nasibinizi alırsınız.

KOVA : Haftanın ilk yarısı ortaklı işler, diğer yarısındaysa; günlük hayat ve sağlık konuları öncelik kazanabilir. Kadınlarla geçmişe dönük olaylardan kaynaklı, değiştiremeyeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili şifa bulabilir, evcil bir hayvan edinebilir veya kazancınızı artırabilirsiniz.

BALIK : Hafta başında günlük rutinlerle, hafta sonunda ise; aşk, çocuk, eğlence veya hobilere yönelebilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi adadığınız bir konuda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak hafta ortasından itibaren enerjiler çok güzel olacağı için, size de olumlu yansımaları olabilir.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir.

Burçlar sadece %20 sonuç verir.

Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç