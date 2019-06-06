41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın dolandırdığı iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği müzisyen Murat Omurtağ'dan acı haber geldi. Ses sanatçısı Onu Akay, 41 yaşındaki kanun sanatçısı Omurtağ'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Akay, "Sanat camiası bayram günü acı haberle sarsıldı. 41 yaşındaki kanun virtüözü ve şarkıcı arkadaşımız Murat Omurtağ, bayramın birinci günü akşamı kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen arkadaşımızı maalesef, 5 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı kaybettik. Murat Omurtağ'ın cenazesi 6 Haziran Perşembe günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLARLA TANINMIŞTI

İzmir'de dünyaya gelen Murat Omurtağ, sosyal medyada yer alan videoları ile fark edilmiş, daha sonra albüm ve sahne çalışmalarına başlamıştı. Omurtağ, Hüsnü Şenlendirici başta olmak üzerek bir çok ünlü isimle sahneye çıkmıştı.