40 yıldır dolandırıcılık yapan kişiden pişkin savunma: Emekliliğe çekileceğim, hükümet beni emekli yapsın

31.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:50

Mersin'de 40 yıldır alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, polise tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sabıkalı şüpheli, profesyonel olarak bu işi 40 yıldır yaptığını, devletin emekli maaşı bağlaması durumunda emekliye ayrılmak istediğini söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Mersin'de bir market işletmecisini dolandıran A.K, market sahibinin ihbarı üzerine yakalandı. 40 yıldır marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğince gözaltına alındı. Market sahibi H.Ü Yandol Büro Amirliğine müracaat ederek, markete gelen bir şahsın alışveriş yaptıktan sonra cüzdanından 100 TL çıkararak kendisine gösterdiğini, kendisinin para üstü olarak şahsa ödeme yaptığını, ancak kasada 100 liralık banknot olmaması üzerine kamera görüntülerini incelediğinde, şahsın kendisini oyalayıp, dikkatini dağıtarak gösterdiği 100 liranın üstünü alıp gittiğini gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu.

14 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de aynı suçlardan birçok dosyası bulunan A.K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde benzer suçlardan 14 kaydı bulunduğu tespit edildi.

HÜKÜMETTEN EMEKLİLİK İSTEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul eden A.K, "Bu işi profesyonel olarak 40 senedir yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mecburiyetten yapıyorum. Günde 100 ile 200 lira arasında kazanıyorum. Ayda da 4 ile 5 bin arasında gelir sağlıyorum. Artık emekliye çekileceğim. Hükümet bir emeklilik parası verirse emekli olacağız" dedi. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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