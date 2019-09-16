Yıldırım düşmesi sonucu kullanılamaz hale gelen araçtan sağ çıktılar!
Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde yolculuk yapan Anna Nakaznykh isimli bir kadının, aracının üzerine üst üste iki kere yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonrası araçtan sağ çıkarken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kadının arabasının üzerine yıldırım düştüğü anları başka bir araçta bulunan sürücü cep telefonuna kaydetti. İki yıldırımın isabet ettiği araç kullanılamaz duruma gelirken sürücü kadın ve araçta bulunan diğer yolcular, araçtan yara almadan çıktı. Ama araçtakiler olayın etkisi ile ağır şok yaşadı.
Yara almadan kurtulan Nakaznykh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, diğer araç sürücülerinin kendilerine yardım etmek için durmadıklarından şikayet etti.