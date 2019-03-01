4 Yıl Hapis Cezası Alan Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Türk Yargısına Geçmiş Olsun

17-25 Aralık operasyonunda ortaya çıkan ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Erdem'in avukatı Onur Cingil, verilen kararın hukuksuz olduğunu ifade ederek "Türk yargısına geçmiş olsun." dedi.

"TÜRK YARGISINA GEÇMİŞ OLSUN"

TELE1'e konuşan Onur Cingil, Eren erdem'in dava sürecini şöyle değerlendirdi:

"Türk yargısına geçmiş olsun diyorum öncelikle. Verilen karar onlar için bir utançtır, hem kararı verenler açısından hem de bu karara ön ayak olanlar için. Burada 9 aylık yargılama faaliyetinin bir tarafında olan biri olarak, tek tek bütün delilleri daha doğrusu iftiraları çürüttük, ortada hiç bir şey kalmadı. Gizli tanığın beyanlarından sonra bu celsede tutuklanmasına karar verildi. Aynı kişinin beyanlarıyla bu iddianame hazırlandı. Nasıl gerekçelendireceklerini bilmiyorum, çünkü ortada herhangi bir gerekçeleri yok ve ceza verdiler. En büyük skandal bu verilen karar oldu, tutukluluğunun devamına kararı da aynı şekilde skandal bir durumdu."

"İTİRAZ EDECEĞİZ VE İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLEYECEĞİZ"

"Hapis cezası alan bir sanığın beyanlarını dikkate alarak Eren Erdem'i cezalandırılıyor. 9 aydır özgürlüğünden mahrum bırakılan eski milletvekili Eren Erdem itiraz sürecinde de bu şekilde tutulmaya devam edecek. Bundan sonra itiraz edeceğiz ve istinaf mahkemesinin kararını bekleyeceğiz. Ortada işlenen bir suç olmadığı için, herhangi elle tutulur bir delil olmadığı için, biz bulunduğumuz yerde hiçbir şekilde verilecek karardan korkumuz yok, verilecek herhangi bir cezanın hukuki olmadığını şimdiden söyleyebiliriz. Umudumuzu ayakta tutacağız, hukuk sınırları içinde bir karar çıkmasını umut ediyoruz."

NE OLDU?

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP eski Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Atabey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Duruşma sonrası mahkeme heyetinin verdiği kararla Eren Erdem, "bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.