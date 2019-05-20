4 Yaşındaki Yasin'i Hayattan Koparan Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Bursa'da, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin can verdi. Minik Yasin'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Dayan'ın hayatını kaybettiği kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOBÜS, 4 YAŞINDAKİ YASİN'İN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Edinilen bilgiye göre, kaza 6 Mayıs'ta Huzur Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Yaşar Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün yolcularla ilgilendiği esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan'ın üzerinden geçti.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği kaza anı ise saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.
Kamera kayıtlarında kazanın, sürücünün araç içerisinde bir yolcuya cevap vermek için kafasını çevirmesiyle meydana geldiği görülüyor.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Küçük çocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yasin Ensar Dayan gözyaşları arasında toprağa verildi.
4 yaşındaki Yasin'den geriye bu fotoğraflar kaldı;
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o ölecekse kimse engelleyemez siz sebeplere takılıp durun ölüm meleğine emir verildi oda görevini yaptıCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır...: O ölücekse bizim ve kendisinin elinde fakat allah onun öleceğini bilir1 Yayından Kaldır
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ara sokakta minübusun ne işi varCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Orası mahalle arası çocukta çıkar kedide. Sen nasıl önüne bakmassın! Birde uzun süre bakmıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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ulan sokakda otobusun neyisi var ben yıllardır söylüyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır