Milyonlarca liralık soygun yapan güvenlik müdürü, kuru ekmek yiyerek hayatta kalmış

Adana'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçan güvenlik müdürü Burak Ekinci (29) gizlendiği evde yakalandı.

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro(yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu.

ÖZEL EKİP, 8 SUÇ ORTAĞINI YAKALADI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de dün gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygunla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü ise, 33 gündür firari olan Burak Ekinci'yi yakalamak için hırsızlık, gasp, cinayet ve yankesicilik konularında uzman polislerden özel ekip kurdu. Ekinci'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye, 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.

KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMAMIŞ

Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı.

İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aldıkları paraların bir kısmı bulundu. Paralara el konulurken, soygunla ilgili firari Mehmet G. ve Hasan B. halen aranıyor.

Kaynak: DHA