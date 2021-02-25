4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
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4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum

25.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:54
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum

SİVAS'ta gönül ilişkisi bulunan Gülbeyaz Genç'nin (40) babası Turgut (65), eşi Döndü, oğulları Can Serkan (24) ve hamile eşi Beyza Kandur'u tabancayla vurarak öldüren Dursun Denli'nin (43) yargılanmasına başlandı.

SİVAS'ta gönül ilişkisi bulunan Gülbeyaz Genç'nin (40) babası Turgut (65), eşi Döndü, oğulları Can Serkan (24) ve hamile eşi Beyza Kandur'u tabancayla vurarak öldüren Dursun Denli'nin (43) yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Dursun Denli, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Olay günü Gülbeyaz'ın evine kimseyi öldürmek için gitmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

Olay, 30 Temmuz 2020'de Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Kandur ailesinin kızları olan ve eşi Selami Genç'ten boşanma aşamasında bulunan Gülbeyaz Genç ile Dursun Denli telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun Denli bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz Genç, Dursun Denli hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Denli, iddiaya göre konuşmak amacıyla Gülbeyaz Genç'in ailesinin yaşadığı eve geldi. Evde Dursun Denli ile Kandur ailesi arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Dursun Denli tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur, eşi Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen gelinleri Beyza Kandur'a ateş açtı. Evdekiler de bıçakla karşılık vermeye çalıştı. Ancak kurşunlara hedef olan Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı halde yakalandı. Dursun Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM'Tutuklu sanık Denli hakkında birden fazla kişiye kasten öldürme suçlamasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün yapılan ilk duruşmaya, sanık Dursun Denli tutuklu bulunduğu Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Turgut, Döndü, Can Serkan ve Beyza Kandur'un yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Dursun Denli savunmasında, "Yaşananlardan dolayı pişmanım. Olay günü Gülbeyaz Kandur'un evine kimseyi öldürmek için gitmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.


4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum
4 kişiyi öldüren sanık: Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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