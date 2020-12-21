4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
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4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

21.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:37
4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Münire Köker (63) evinde ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Münire Köker (63) evinde ölü bulundu.

Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Münire Köker'den 4 gündür haber alamayan yakınları, dün gece polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde Köker'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Münire Köker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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