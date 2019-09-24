Marmara açıklarında meydana gelen 4.6'lık deprem, izleme istasyonunda kaydedildi

24.09.2019 15:49

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi. Hava ve yer kabuğunda meydana gelen değişimlerin kaydedildiği istasyonda değişimlerin dakika dakika görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Silivri sarsıntıyı şiddetli şekilde yaşayan ilçelerden olmuştu. Deprem sonrası yapılan incelemelerde şiddetin ne denli büyük olduğu grafiklere yansıdı. Silivri Deprem İzleme Merkezinde 'Sismometre' ve havadaki materyallerin değişimini inceleyen cihazlardaki verilerin görüntüleri korkuttu.

İLERLEYEN SÜREÇTE BENZER GRAFİKLER OLUŞABİLİR

Öğle saatlerinde meydana gelen depremin grafiksel verilerinde yoğun ve yüksek frekanslar dikkat çekerken ilerleyen süreçte de benzer grafiklerin oluşabileceği verisine ulaşıldı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin girişimleriyle oluşturulan ve Silivri Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem İzleme İstasyonunda dakika dakika yer hareketlerinin incelendiği ve verilerin ana merkezde toplanılması sonucu raporlaştırıldığı öğrenildi.

DEPREM ANINDA KAYIT, EKRANI KAPLADI

Deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda anbean kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında saat 10.30'da 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise saat 11.01 sıralarında Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

Silivri'nin 20.18 kilometre açığında saat 11.01'de gerçekleşen ve 4.6 büyüklüğünde ölçülen depremin ardından, en büyüğü 3.4 olan 9 artçı deprem daha meydana geldi.

VALİLİK: HASAR İHBARI YAPILMADI

Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşanan depremin ardından İstanbul Valiliği, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" açıklamasında bulundu.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI: HAZIR OLMADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul'un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA