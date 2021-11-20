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37 yıl sonra yeniden çekildi! İşte eski ve yeni Dune arasındaki farklar

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Frank Herbert'in kült bilimkurgu serisinden Denis Villeneuve imzasıyla sinemaya uyarlanan Dune filmi ilk 1984 yılında çekildi. Film yeni versiyonuyla da 2021 yılında yeniden beyazperdede yerini aldı.

Kadrosunda Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa ve Zendaya Coleman gibi isimlerin yer aldığı Dune filmi 22 Ekim'de vizyona girdi. David Lynch tarafından daha önce 1984 yılında çekilen ilk Dune filmi ile bu sene vizyona giren film arasındaki benzerlikler ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Şakir Yıldız ise Tekmoloji Sinema isimli YouTube kanalında iki film arasındaki aynı sahneleri yayınladı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

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