37 yıl sonra yeniden çekildi! İşte eski ve yeni Dune arasındaki farklar

Kadrosunda Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa ve Zendaya Coleman gibi isimlerin yer aldığı Dune filmi 22 Ekim'de vizyona girdi. David Lynch tarafından daha önce 1984 yılında çekilen ilk Dune filmi ile bu sene vizyona giren film arasındaki benzerlikler ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Şakir Yıldız ise Tekmoloji Sinema isimli YouTube kanalında iki film arasındaki aynı sahneleri yayınladı.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet