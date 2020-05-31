31 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı 31 Mayıs 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:00 Kalp Atışı 01:45 İçerde 03:15 Pis Yedili 03:30 Kalp Atışı 04:45 Aşk Laftan Anlamaz 05:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Mutlu Aile Defteri 14:00 Sümela'nın Şifresi: Temel 15:45 Pis Yedili 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 20:00 Hababam Sınıfı 21:45 Sağ Salim 2: Sil Baştan 23:30 Sümela'nın Şifresi: Temel 23:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Kaynak: InterSinema.com