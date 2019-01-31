31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Yerel seçim önce vatandaşın nabzını ölçmek için art arda anketler yapılıyor.Araştırma şirketi ORC Genel Müdürü Murat Pösteki, yerel seçimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin halkta karşılığının bulunmadığını söyleyen Pösteki, "Önce Büyükşehir ile başlayalım Özhaseki projeler açıkladı. Mehmet Özhaseki'nin açıkladığı projelerin de pek bir karşılığı olmadı. Çünkü bir seçmen yapısı var, bu seçmen yapısı Ankara'da büyük oranda milliyetçi muhafazakar seçmen yapısını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Pösteki'nin yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"MHP'LİLER ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'A OY VERİYOR"

"Karşıdaki rakip, daha önce MHP'den aday olup, %26-27 oy almış, sonra CHP'den aday olup %43 oy almış, Mansur Yavaş örneğinde bunu netleştirebiliriz. Mansur Yavaş, MHP''den, CHP'den de aday oldu. CHP adayı iken bile milliyetçi ve ülkücü kökenliyim dedi. Bu durum milliyetçi seçmenin oy verme tutumunu da etkiledi. MHP seçmeninin Ankara'da tutumu Mansur Yavaş'tan yana, bazı MHP'li seçmenler de kararsız durumda."

"ÖZHASEKİ'NİN ANKARA'DA KARŞILIĞI YOK"

"Özhaseki'nin adaylığı çok fazla halka yansımış durumda değil, yani şu anda bir karşılığı göremiyoruz. Seçim kazanmak için psikolojik üstünlük çok önemlidir. Mansur Yavaş taraftarları, Yavaş'ın kendisi, CHP, İyi Parti, Özhaseki'yi yumuşak lokma olarak görüyorlar. Bu da psikolojik olarak üstünlük sağlıyor."

"Özhaseki şu an durumu bilmiyor, kendisine anketlerde üç beş puan önde olduğunu gösteren veriler gittiğini düşünüyoruz. Yani durum tam tersine ve mevcut durumdan habersiz bir aday. Bu yüzden Özhaseki seçimi kazanamaz. Şu an ki durumu Özhaseki'nin bilmediğini o yüzden rahat hareket ettiğini ve bu durumun ona seçimde sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz."

"YILDIRIM VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK 2,5-3"

"Binali Yıldırım, şu an da yüzde 2,5-3 puan ile önde, Yıldırım'ın bir tık önde olduğunu söylesek de başa baş bir yarış görünüyor. Çünkü bu fark kapanabilir durumda. Ankara'da durum şu an da Mansur Yavaş'ın lehine görünürken, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın lehine görünüyor. Bunu da belirteyim İstanbul'da İmamoğlu kazansa da şaşırmam. Sonuçta referandumda hayır çıkan iki ilden bahsediyoruz."