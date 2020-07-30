30 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
30 Temmuz 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
30.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:24
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İşe Yaramazlar
00:30 Sahte Kabadayı
01:45 İşe Yaramazlar
02:15 Aşk Laftan Anlamaz
03:15 Aşk Laftan Anlamaz
04:45 Kuaförüm Sensin
05:55 Pis Yedili
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com