30 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 30 Nisan 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Zümrüt Yeşil 01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Gelin Evi 10:00 Yeni Gelin 12:30 Tatlı Dillim 13:00 Kuaförüm Sensin 14:30 Milyarder 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Salak Milyoner 20:00 Salako 21:45 Güldür Güldür Show 23:45 Zümrüt Yeşil 23:45 Salako Kaynak: InterSinema.com