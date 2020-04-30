30 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
30 Nisan 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
30.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Zümrüt Yeşil
01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Gelin Evi
10:00 Yeni Gelin
12:30 Tatlı Dillim
13:00 Kuaförüm Sensin
14:30 Milyarder
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Salak Milyoner
20:00 Salako
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Zümrüt Yeşil
23:45 Salako
Kaynak: InterSinema.com