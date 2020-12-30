30 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
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30 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

30.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:47
30 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

30 Aralık 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:15 Zümrüdüanka

02:30 Zuhal Topal’la Sofrada

04:30 Hayat Sevince Güzel

06:00 İnadına Aşk

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Aşk Yeniden

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

20:00 Zümrüdüanka

23:45 Yasak Elma

Kaynak: InterSinema.com

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