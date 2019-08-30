30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar

30.08.2019 23:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in samimi görüntü vermesi dikkat çekti.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile sohbetinde "Güzel bir tören olma fırsatını Rabb'im lütfetti. Mehterlerimiz de gösterilerini başarılı şekilde yapıyorlar, iyi oldu. Nice bayramlara inşallah." ifadelerini kullandı.

AZINLIK CEMAATLERİ TEMSİLCİLERİ DE ORADAYDI

Öte yandan, azınlık cemaatleri temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre kendisiyle görüştü.

Erdoğan, resepsiyon alanından ayrılmadan hemen önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile de bir süre sohbet etti.

KAZANDIKLARI KUPAYI ERDOĞAN'A TAKDİM ETTİLER

Bu arada, Türkiye Özel Sporcular Down Sendromlular atletizm, masa tenisi ve futsal milli takım oyuncuları, kazandıkları Avrupa kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.