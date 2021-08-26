30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı
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30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "30 Ağustos Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "30 Ağustos Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla "30 Ağustos Dijital Gösterimi" hazırlandı.

"360 Kültür Sanat" etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterimde, bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatıldı.

Sergide, ay yıldızlı bayrağın yer aldığı ışıklı bir temanın yanı sıra Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle anlatılıyor.

Sergide, "Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos Zafer Bayramı" başlığıyla Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarının tanıtıldığı bilgi ekranı da yer alıyor.

Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan "30 Ağustos Dijital Gösterimi", 19 Eylül'e kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı dijital gösterimle anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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