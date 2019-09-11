Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi

11.09.2019 13:40

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore'de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3. defa evlenmek istedi.

O ANLAR KAMERADA

Dinesh'in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh'i darp ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA