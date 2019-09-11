Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi
Hindistan'da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3. kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.
Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore'de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3. defa evlenmek istedi.
O ANLAR KAMERADA
Dinesh'in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh'i darp ettiği görülüyor.
GÖZALTINA ALINDI
2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.