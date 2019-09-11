Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi

Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi

Hindistan'da 26 yaşındaki 2 eşli adam, boşanmadan 3. kez evlenmek isteyince eşleri tarafından sokak ortasında dövüldü.

11.09.2019 13:40
Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore'de yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aravind alias Dinesh, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3. defa evlenmek istedi.

O ANLAR KAMERADA

Dinesh'in, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının Dinesh'i darp ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

2 eşinin şikayetçi olduğu Dinesh, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Üçüncü kez evlenmek isteyen adam, eşleri tarafından sokak ortasında dayak yedi
Kaynak: DHA
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