3 Şubat 2021 TRT 1 yayın akışı I TRT 1 dizileri!
3 Şubat 2021 Çarşamba günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. 3 Şubat 2021 TRT 1 yayın akışı I TRT 1 dizileri!
TRT 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. 3 Şubat 2021 TRT 1 yayın akışı I TRT 1 dizileri, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Benim Adım Melek
00:15 Gönül Dağı
03:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:15 52 Hafta
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Benim Adım Melek
Kaynak: InterSinema.com