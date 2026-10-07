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Zonguldak'ta kaybolan 62 yaşındaki kişi için arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

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Zonguldak'ta kaybolan 62 yaşındaki kişi için arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
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Zonguldak'ta 3 Ekim'de balık tutmak için gittiği Ilıksu mevkiinde kaybolan 62 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, 17 dalgıç, su altı kameraları ve dronla denizde, havadan ve karadan arama yapıyor.

Zonguldak'ta evinden ayrılarak balık tutmak için geldiği kayalıklarda kaybolan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, geçen 3 Ekim günü balık tutmak için evinden ayrılan Erdin Yılmaz'dan (62) haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ilıksu mevkiinde Yılmaz'a ait otomobilin park halinde olduğunu tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri çalışmalarını dördüncü gününde de sürdürüyor. 17'si dalgıç, su altı kameraları ile denizde Yılmaz'ı ararken, özel donanımlı dron ile de havadan denizi tararken AFAD ve jandarma ekipleri karadan aramalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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