Zonguldak'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Engin Bostancı, eşi Özlem Bostancı ile tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası koca gözaltına alındı ve sorgusu devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana gelen olayda, bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedi otopsi için morga kaldırılırken gözaltına alınan kocasının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Engin Bostancı ile 35 yaşındaki eşi Özlem Bostancı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin Bostancı, bıçakla eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Engin Bostancı'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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