Zonguldak'ta enkazdan yaralı çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Zonguldak'ta enkazdan yaralı çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı çıkarılan 68 yaşındaki kişiyi Atatürk Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Tedavisi süren yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman'ı hastanede ziyaret etti.
Meşrutiyet Mahallesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından yaralı olarak çıkartılan Kenan Akçaharman (68), Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, hastanede tedavisi süren Akçaharman'ı ziyaret etti. Doktorlardan bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Akçaharman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kenan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında dışarıda olan Kemal Akçaharman'ın da hastaneye götürülerek kontrol amaçlı tetkikleri yapılacak.