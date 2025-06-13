Zonguldak'ta Ambulans ile Pikap Çarpıştı: İki Yaralı

Zonguldak'ta Ambulans ile Pikap Çarpıştı: İki Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hasta sevki yapan bir ambulans ile bir pikapın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hasta sevki yapan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çaycuma-Ankara kara yolunun Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Bakacakkadı istikametinden Çaycuma Sanayi kavşak yönüne giden Hasan A. idaresindeki 67 NC 434 plakalı pikap türü araç, sanayiye kontrolsüz giriş yaptığı sırada Bartın yönünden Ankara istikametine giden Sağlık Bakanlığı'na ait henüz sürücüsü öğrenilemeyen 74 AAP 442 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada pikap sürücüsü Hasan A. ile ambulansta bulunan hasta refakatçisi olduğu öğrenilen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulans şoförü ile yanında bulunan iki Acil Tıp Teknisyenleri ise ölümden kıl payı döndü. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk olarak Ankara'ya nakil bulunan hastayı ambulanstan alarak başka bir ambulansa yerleştirildi. Diğer aracın sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen hasta refakatçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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