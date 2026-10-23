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Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi cezaevine girdi

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Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi cezaevine girdi
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Zonguldak'ta 21 Ekim'de bitişik binanın yıkım çalışmaları sırasında 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Soruşturmada 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta bina çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bitişikteki binanın yıkım çalışmaları sırasında 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan (74) hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman (68) yaralandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden A.K., E.K. ve T.Ö. tutuklama talebiyle, F.B. ve S.C. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. A.K., E.K. ve T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.B. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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