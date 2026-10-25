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Zonguldak Kilimli'de maden patlamasında işletme müdürü tutuklandı, tutuklu 4'e çıktı

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Zonguldak Kilimli'de maden patlamasında işletme müdürü tutuklandı, tutuklu 4'e çıktı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasına ilişkin soruşturmada Ankara'da yakalanan işletme müdürü tutuklandı, dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu. Patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmış; yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada, Ankara'da yakalanan işletme müdürü de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan işletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandı. İşletme müdürü Mustafa K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Zonguldak'taki mahkemeye bağlandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, patlamanın nedenlerinin araştırılması amacıyla bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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