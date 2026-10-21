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Zonguldak Kilimli'de eşini ve yardım eden genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Zonguldak Kilimli'de eşini ve yardım eden genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Zonguldak Kilimli'de eşini ve yardım eden genci silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobiline bindirmeye çalışan şüpheli, araya giren genci ve eşini silahla ağır yaraladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kadına ve eşe karşı tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve ona yardım etmeye çalışan genci silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ercan D. (48), boşanma aşamasında olduğu eşi Burçin D.'yi (41) zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadına yardım etmek isteyen Emre Ç.'nin (27) araya girmesi üzerine olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahla geri dönerek ateş açtı. Olayda Burçin D. ile Emre Ç. ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Ercan D., polis ekiplerince Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin boşanma aşamasındaki eşine yönelik "kadına ve eşe karşı tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve Emre Ç.'ye yönelik "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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