Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı