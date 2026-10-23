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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 işçi yaralandı.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. yaşanan patlamada 2 işçi, hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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