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Zonguldak Çaycuma'da döner kavşakta iki otomobil çarpıştı; ölü ve yaralı yok.

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Zonguldak Çaycuma'da döner kavşakta iki otomobil çarpıştı; ölü ve yaralı yok.
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki döner kavşakta iki otomobil çarpıştı; 74 ABP 645 plakalı otomobil, 67 ZF 820 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, araçlar çekiciyle kaldırılarak trafik yeniden açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki döner kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, 74 ABP 645 plakalı otomobil, 67 ZF 820 plakalı araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden çekildikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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