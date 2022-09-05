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Zonguldak 3. sayfa haberleri... Kdz. Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak 3. sayfa haberleri... Kdz. Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü

Zonguldak haberler... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Babaoğlu'nun (66) kullandığı tarım aracı pat pat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Babaoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Babaoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kazada parçalanan tarım aracı başka bir araçla kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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