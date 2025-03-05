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Zimmet Suçundan Aranan Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı

Zimmet Suçundan Aranan Şahıs Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, zimmet suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.Y.'yi yakaladı. Operasyon Balışeyh ilçesinde gerçekleştirildi ve hükümlü Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, zimmet suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Balışeyh ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, zimmet suçundan 8 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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